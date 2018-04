Generalstaatsanwalt beantragt Auslieferungshaft für Puigdemont

vor 58 Minuten

SCHLESWIG - Die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein hat beim Oberlandesgericht in Schleswig einen Auslieferungshaftbefehl für den katalanischen Separatistenführer Carles Puigdemont beantragt. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig am Dienstag mit.

dpa