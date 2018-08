Genua nimmt Abschied von den Opfern des Brückeneinsturzes

ROM - Bei der Trauerfeier für Opfer des Brückeneinsturzes von Genua haben die versammelten Gäste Regierungspolitiker und Fußballer mit großem Applaus begrüßt.

In Genua haben sich Angehörige der Opfer zu einer Trauerfeier versammelt. Der Samstag wurde zum nationalen Trauertag in Italien erklärt. © Gregorio Borgia/AP (dpa)



Die Spieler der beiden örtlichen Serie-A-Teams, CFC Genua und Sampdoria, konnten an den Feierlichkeiten am Samstagvormittag teilnehmen, weil die italienische Fußball-Liga ihre für das Wochenende geplanten Spiele nach dem Unglück verschoben hatte.

Trauerfeier in Genua: Ein Mann nimmt an einem Sarg Abschied. © Gregorio Borgia/AP (dpa)



Besonders warm wurden auch Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega, der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung und Minister für Wirtschaftliche Entwicklung, Luigi Di Maio, sowie Präsident Sergio Mattarella empfangen. Vor Beginn der Zeremonie hatte Mattarella mehrere Minuten mit den Angehörigen der Opfer gesprochen.

Ein Feuerwehrmann vor den Trümmern der eingestürzten Autobahnbrücke. © Luca Zennaro/ANSA/AP (dpa)



. Die Angehörigen der übrigen Toten blieben der Feier fern. Einige nannten gegenüber Medien Verärgerung über die Regierung als Grund, andere wollten demnach ihre Privatsphäre wahren.

Ein Baggerfahrer entfernt Trümmerteile. Bei der Katastrophe verloren mehr als 40 Menschen ihr Leben. © Luca Zennaro/ANSA (dpa)



Auch in anderen Städten des Landes wird getrauert: An allen Flughäfen gab es um 11.30 Uhr eine Schweigeminute. In der Hauptstadt Rom gehen zwischen 22.00 und 23.00 Uhr am Kolosseum ebenso wie am Trevibrunnen und dem Rathaus auf dem Kapitol die Lichter aus, die diese historischen Bauwerke gewöhnlich nachts anleuchten.

Noch ist die Ursache der Katastrophe von Genua nicht endgültig geklärt. © Antonio Calanni/AP (dpa)



Die EU-Kommission lässt als Zeichen der Solidarität mit Italien vor ihren Gebäuden halbmast flaggen. Auch im Fürstentum Monaco wird halbmast geflaggt. Dessen Herrscherfamilie Grimaldi hat ihre Wurzeln in Genua.

Während eines Unwetters war ein etwa 180 Meter langer Abschnitt der Brücke in die Tiefe gestürzt. © Flavio Lo Scalzo/ANSA/AP (dpa)



Am Dienstag war während eines Unwetters ein etwa 180 Meter langer Abschnitt des wichtigen Polcevera-Viadukts in der italienischen Hafenstadt in die Tiefe gestürzt und hatte zahlreiche Fahrzeuge mitgerissen. Mindestens 41 Menschen kamen dabei ums Leben.

Blick auf die teilweise eingestürzte Morandi-Autobahnbrücke in Genua. © Gregorio Borgia/AP (dpa)



Die Feuerwehr habe drei weitere Leichen aus den Trümmern geborgen, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Samstag. Dabei handle es sich um ein 9-jähriges Mädchen und seine Eltern, diese seien am Dienstag mit dem Auto auf der Morandi-Brücke unterwegs gewesen. Die Leichen wurden aber noch nicht offiziell identifiziert.

In Krankenhäusern liegen noch zehn Verletzte, sechs von ihnen sind nach Angaben der Präfektur in kritischem Zustand.

Die Regierung in Rom hat den Druck auf den Autobahnbetreiber verstärkt und mit Konsequenzen gedroht. Das Verkehrsministerium leitete eine Untersuchung der privaten Betreibergesellschaft Autostrade per l'Italia ein. Sie forderte sie am Donnerstagabend auf, binnen 15 Tagen nachzuweisen, dass sie all ihren Instandhaltungspflichten nachgekommen sei. Italiens Arbeitsminister und Vize-Premier Lugi di Maio drohte am Freitag der Autobahngesellschaft zum wiederholten Male mit Lizenzentzug.

Am Freitag hatten Experten erste Vermutungen für die Ursache des Unglücks genannt. Möglicherweise sei der Einsturz durch den Riss eines Tragseils verursacht worden, hieß es.

