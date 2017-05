Gestörte Feier nach Wolfsburger Rettung in Braunschweig

BRAUNSCHWEIG - In der Kabine mussten Mario Gomez und seine Kollegen das glückliche Ende der Relegation feiern. Braunschweiger Fans hatten das Spielfeld gestürmt. Die Polizei musste eingreifen, um die Anhänger des VfL Wolfsburg zu schützen.

Die Wolfsburger Mannschaft feierte erst spät mit den Fans an einem Hinterausgang des Stadions den Klassenerhalt. © Julian Stratenschulte (dpa)



Erst später kamen die Wolfsburger Spieler noch einmal kurz durch einen Hinterausgang, um mit den eigenen Fans den verhinderten Absturz in die 2. Fußball-Bundesliga zu feiern. Nach dem zweiten 1:0-Sieg im zweiten Relegationsspiel fand der wesentliche Teil der Feierlichkeiten notgedrungen in den Katakomben des Braunschweiger Stadions statt. Aufsichtsrats-Boss Francisco Javier Garcia Sanz eilte in die Kabine um zu gratulieren.

Wolfsburgs Torwart Diego Benaglio machte den Vorsänger. © Julian Stratenschulte (dpa)



"Wir sind erschrocken und so schnell es ging weggelaufen", berichtete VfL-Trainer Andries Jonker. Auf dem Spielfeld mussten Polizisten den VfL-Fanblock vor den Eintracht-Anhängern schützen, Böller flogen, eine Rakete landete in der Polizistengruppe.

Wolfsburgs Trainer Andries Jonker gratuliert dem Torschützen Vieirinha. © Julian Stratenschulte (dpa)



Schon während der Begegnung der beiden Clubs war ein Ordner von Feuerwerk getroffen worden. Unmittelbar vor dem Anpfiff der zweiten Halbzeit zündeten Anhänger im Fanblock der Eintracht Pyrotechnik und Böller. Der Mitarbeiter des Ordnungspersonals fiel zu Boden, wurde von Sanitätern behandelt und aus dem Innenraum geführt. Eine Diagnose soll es im Laufe des Dienstags geben.

Braunschweiger Anhänger hatten nach dem Spiel den Platz gestürmt. © Julian Stratenschulte (dpa)



Als "unglaubliche Sauerei" bezeichnete Braunschweigs Präsident Sebastian Ebel das Verhalten einer Minderheit von Zuschauern. "Das ist sowas von bescheuert." Der Böllerwurf auf den Ordner habe im Spiel "zu einem Bruch geführt".

Eine Leuchtrakete traf einen Polizeibeamten. © Peter Steffen (dpa)



Wenige Minuten nach dem Vorfall hatte der Portugiese Vieirinha in der 49. Minuten das entscheidende Tor erzielt. Nach einem Abpraller landete der Ball beim Außenspieler, der ihn aus 15 Metern mit voller Wucht ins Tor drosch.

Ein Ordner musste ärztlich versorgt werden, nachdem er von einem Feuerwerkskörper getroffen wurde. © Peter Steffen (dpa)



"Da mischt sich etwas unter, was nicht unbedingt auf den Platz gehört", sagte Braunschweigs Trainer Torsten Lieberknecht zu den unschönen Begleiterscheinungen. Er lobte aber auch das Auftreten seines Teams und des vernünftigen Teils der Fans. "Ganz Deutschland hat gesehen, was für ein fantastischer Verein wir sind", sagte der Coach.

