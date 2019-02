"Girl, get it!" - Grammys feiern die Frauen

vor 8 Minuten

LOS ANGELES - Als Michelle Obama die Bühne betritt - ungefähr drei Minuten nach Beginn der Grammy-Verleihung - ist die Sache eigentlich schon klar: Diese Gala für den wichtigsten Musikpreis der Welt steht im Zeichen der Frau.

Lady Gaga (l-r), Jada Pinkett Smith, Alicia Keys, Michelle Obama und Jennifer Lopez bei der Grammy-Verleihung. © Matt Sayles (dpa)



Die Feier steht für Frauen, die sich in der von Männern beherrschten Musikindustrie durchsetzen. Für Frauen, die trotz ungleicher Chancen für ihre Musik kämpfen, aber auch für diejenigen, die es in dem oft gnadenlosen Geschäft nicht schaffen. Die Grammys, so die Botschaft am Sonntag in Los Angeles, werden endlich weiblicher.

Dua Lipa mit ihren Grammys. © Chris Pizzello (dpa)



Eine stärkere Symbolfigur als die ehemalige First Lady, bis heute eine der beliebtesten Frauen des Landes, hätte es kaum geben können. Obama erinnert an all die "Who Run the World"-Songs - ein Verweis auf den gleichnamigen Song von Pop-Übermutter Beyoncé, den Männer durchaus als Kampfansage verstehen können. Neben Michelle Obama stehen Lady Gaga, Jada Pinkett Smith und Jennifer Lopez, nachdem Gastgeberin Alicia Keys dieses Quartett aus geballter Frauenpower als "meine Schwestern" vorgestellt und auf die Bühne geholt hat.

Moderatorin Alicia Keys führte souverän durch die Show. © matt Sayles (dpa)



Immer neue Spitznamen findet Keys für die verschiedenen Musikerinnen, die im Lauf der gut dreieinhalb Stunden auftreten oder geehrt werden: "Meine Schwester in der Musik" (Janelle Monáe), "wunderschöne Lady" (Diana Ross) oder "mein Girl" (H.E.R.).

Joelle James bekam einen Grammy für den R&B-Song des Jahres. © Chris Pizzello (dpa)



Es war ein langer Weg bis hierhin, und das Ziel ist noch längst nicht erreicht: In den Jahren von 2013 bis 2018 waren 91 Prozent der Nominierten bei den Grammys männlich, wie die University of Southern California herausfand. Vor allem hinter den Kulissen herrscht Ungleichheit: Die nominierten Produzenten, Toningenieure und Songschreiber sind größtenteils Männer. Eine neue Initiative der Recording Academy soll helfen, hier mehr Frauen zu fördern.

Album des Jahres: Die Country-Sängerin Kacey Musgraves hat die Königs-Kategorie bei den Grammys gewonnen. © Matt Sayles/Invision/AP (dpa)



Am Sonntag scheint sich das Blatt endlich gewendet zu haben. Zwei der vier Hauptpreise gehen an Frauen. Kacey Musgraves holt mit "Golden Hour" die Trophäe für das beste Album, Dua Lipa wird beste neue Künstlerin. Cardi B gewinnt mit "Invasion of Privacy" als erste weibliche Solo-Künstlerin den Grammy für das beste Rap-Album, H.E.R. gewinnt die ersten beiden Grammys ihrer Karriere. Fans auf Twitter jubeln, andere meinen: Wurde aber auch höchste Zeit. Vor dem Auftritt von Rapperin Cardi B, die umgeben von 24 Tänzerinnen "Money" singt, ruft Keys ihr zu: "Girl, get it!" Soll in etwa heißen: "Mädchen, schnapp' es dir!"

Alicia Keys moderierte die Show und spielte auf zwei Flügeln. © Matt Sayles/Invision/AP (dpa)



Ein Jahr ist es her, dass - wie in Vorjahren - die große Mehrzahl der Preise an Männer oder von Männern geführte Bands ging und Männer auch viel häufiger auf der Bühne zu sehen waren als Frauen. Die Gala der 61. Verleihung war nun eine überfällige 180-Grad-Wende: Männliche Stars wie Shawn Mendes, Travis Scott und Rapper Post Malone samt der Red Hot Chilli Peppers wirken wie eingestreut. Quer durch die musikalischen Genres beherrschen Frauen den Abend.

Camila Cabello und Ricky Martin sorgten zu Beginn der Show gleich für gute Stimmung. © Matt Sayles/Invision/AP (dpa)



Da ist Janelle Monáe, die mit ihrem Moonwalk zu "Make Me Feel" den Saal elektrisiert und am Ende des Songs eiskalt ihr Mikrofon fallen lässt. Da ist Ariana Grande, die nach einem Streit über Planungen ihren Auftritt absagte, aus dem Off aber trotzdem Fotos von sich im Abendkleid postet und dann - ohne anwesend zu sein - den ersten Grammy ihrer Karriere gewinnt.

Ludwig Göransson mit den Auszeichnungen für den Song des Jahres («This is America») und den besten Soundtrack zum Film «Black Panther». © Chris Pizzello/Invision/AP (dpa)



Nachdem zum Auftakt die ehemalige First Lady der Politik auf der Bühne stand, folgen bald die First Lady des R&B (Diana Ross) und die First Lady des Country (Dolly Parton). Über Genres und Generationen soll die Botschaft starker Frauen greifen, als Parton (73) ihre Hits mit Katy Perry (34), Kacey Musgraves (30) und Miley Cyrus (26) singt.

Cardi B hat Grammy-Geschichte geschrieben: Als erste Solo-Künstlerin gewann sie ein goldenes Grammophon für das beste Rap-Album. © Matt Sayles/Invision/AP (dpa)



Am besten fasst Cardi B die doppelte und dreifache Last vieler Frauen in der Musikindustrie zusammen, nachdem sie mit massivem schwarzem Pfauenschwanz eine Edel-Version von "Money" gerappt hat und einen Grammy in der Hand hält. Trotz ihrer Schwangerschaft habe sie "Invasion of Privacy" schnell fertigstellen müssen, sagt Cardi B. Es habe geheißen: "Wir müssen dieses Album abschließen, damit wir die Videos drehen können, während man den Bauch noch nicht sieht."

Johannes Schmitt-Tegge, dpa