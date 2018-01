Gitarrist Coco Schumann tot - Swing-Legende und KZ-Überlebender

BERLIN/MÜNCHEN - Coco Schumann, Jazz-Gitarrist, Swing-Legende und KZ-Überlebender, ist tot. Schumann starb am Sonntag im Alter von 93 Jahren in Berlin, wie seine Plattenfirma Trikont am Montag unter Berufung auf seine Familie in München bestätigte.

