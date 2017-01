Erst der Laktattest, dann der Trainingsauftakt im verschneiten Nürnberg - Das Trainingslager in Belek hatte schon seine Vorteile für die Spieler des 1. FC Nürnberg. Und vor allem: keinen Schnee. Dem Wetter trotzend trainierten die Mannen von Alois Schwartz aber trotzdem, was die Gummibänder her gaben.