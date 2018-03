Gratis-Nahverkehr: Fürther Landkreis soll mit ins Boot

SPD und Grüne unterstützen Vorstoß der Stadt — Landrat Dießl übt Kritik - vor 1 Stunde

ZIRNDORF - Der Landkreis soll sich der Initiative der Stadt Fürth anschließen, die Diskussion um den kostenlosen Nahverkehr für alle fortzusetzen. Diesen Antrag hat SPD-Kreisrat Hermann Zempel im Bauausschuss gestellt. Landrat Matthias Dießl zeigte sich äußerst skeptisch.

Die Stadt Fürth fände es gut, wenn der gesamte VGN Modellregion für einen kostenlosen Nahverkehr werden würde. Foto: Mark Johnston



Nur mit diesem Angebot "kriegen wir die Autos von der Straße", sagte Zempel, der den Tagesordnungspunkt "Anfragen" im Kreis-Bauausschuss für seinen Vorstoß nutzte. Kürzlich hatte das Fürther Rathaus in einem Brief an den Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg (VGN), Jürgen Haasler, angeregt, bei dem Thema am Ball zu bleiben und sich Gedanken über ein mögliches Konzept zu machen. Und das auch, um bereit zu sein, sollte der Bund eine Modellregion suchen, die sowohl städtisch als auch ländlich geprägt ist.

Rückendeckung erhielt Zempel von Wolfram Schaa (Bündnis 90/Die Grünen). Seine Fraktion habe bereits ähnliche Überlegungen angestellt, so der Zirndorfer: "Wir unterstützen das voll und ganz. Der Bund verschenkt im Dieselskandal Millionen. Das Geld wäre hier besser aufgehoben."

Landrat Matthias Dießl machte dagegen aus seiner eher ablehnenden Haltung keinen Hehl. Dafür nannte er mehrere Gründe: Zum einen halte er nichts von der immer stärker um sich greifenden Kultur, "alles kostenlos" zu machen. "Wir haben kein Maß mehr. Aber so funktioniert Staat nicht", meinte Dießl.

Zum anderen bezweifelte er, dass das VGN-Gebiet als Modellregion tauge und der Bund allein hier mit einem dreistelligen Millionenbetrag für die Einnahmeausfälle einstehe. Dießl sieht im weiteren Ausbau des ÖPNV-Angebots einen gangbaren Weg und verwies in diesem Zusammenhang auf die Tarifreform im Landkreis, die man sich 350.000 Euro kosten lasse. Aber: Wenn Zempel dennoch einen Antrag stellen wolle, sollte man darüber auf jeden Fall ausführlich diskutieren.

Der Cadolzburger Kreisrat blieb bei seiner Absicht. "Denn wenn wir nicht anfangen, darüber nachzudenken", sagte er, "dann kommen wir auch nicht weiter."

heh