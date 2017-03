Am Dienstagvormittag brannte in der Hofer Vorstadt eine Maschine in einer Textilfabrik. Die Feuerwehr musste mehrmals mit einem Großaufgebot anrücken. Brandursache war ein technischer Defekt an einer der Produktionsmaschinen. Es entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe. © NEWS5 / Fricke