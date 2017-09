Der integrative Musikbahnhof in Weißenburg lebt. Fünf Jahre nachdem die Stadt das Bahnhofsgebäude erworben hat, ist das neue, vom europäischen Leader-Programm gefördertes Nutzungskonzept umgesetzt. Die Lebenshilfe betreibt seit ein paar Monaten in der ehemaligen Schalterhalle ihr Café Lebenskunst und die Musikschule hat am Samstag nach einem aufwendigen Umbau die Veranstaltungsbühne "Gleis 1" in der ehemaligen Gepäckannahme sowie ihre Rock- und Pop-Abteilung in den übrigen Räumen mit einem tollen Tag der offenen Tür eröffnet. © Robert Renner