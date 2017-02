Tiger, Menschenaffen, Polizisten, Maikäfer, Sträflinge, Cheerleader und viele mehr haben am Samstagabend in Hannberg für die größte Sause im Seebachgrund gesorgt. Unter dem Motto „1001 närrische Nacht“ veranstalteten die Pfarreien Weisendorf, Hannberg und Hemhofen in der Seebachgrundhalle in Hannberg die große Faschingsparty. Für die ausgelassene und gute Stimmung war an diesem Abend die Band „Nachtschicht“ zuständig – und es wurde bis weit nach Mitternacht getanzt und gefeiert. © Andreas Brandl