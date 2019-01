Großeinsatz am Brücken-Center: Mann stürzt von Parkhausdeck

Polizei geht von Suizid aus - Genaue Hintergründe sind unklar - vor 1 Stunde

ANSBACH - Ein Großeinsatz sorgte am Donnerstagnachmittag im Ansbacher Brücken-Center für Aufregung. Ein Mann stürzte sich wohl vom Parkhaus des Einkaufszentrums. Wie schwer der Mann verletzt wurde, ist unklar.

Laut Polizei sei es wahrscheinlich, dass der Mann Suizid begehen wollte. Die genauen Hintergründe sind aber noch unklar. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, Lebensgefahr besteht laut einem Bericht von Radio 8 nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anmerkung der Redaktion: Generell berichten wir nicht über versuchte Selbsttötungen, außer sie erfahren durch die gegebenen Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Suizide. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie 24 Stunden am Tag Hilfe und Beratung. Alternativ könne Sie sich auch an den Krisendienst Mittelfranken unter der Tel.-Nr. 0911 4248550 wenden. Durch die Möglichkeit von Hausbesuchen in ganz Mittelfranken und durch persönliche Gespräche (ohne Wartezeit und Terminvergaben) ergänzt der Krisendienst das Angebot der Telefonseelsorge.

