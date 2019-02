Großer Warnstreik trifft den Berliner Nahverkehr

vor 28 Minuten

BERLIN - Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) hat am Morgen ein Warnstreik begonnen. Busse und Straßenbahnen blieben in den Depots, U-Bahnhöfe verschlossen. In der Hauptstadt sind Hunderttausende Fahrgäste betroffen. "Der Ausstand läuft planmäßig an", sagte ein Verdi-Sprecher am Morgen.

Auf einer Infotafel wird auf den Warnstreik der BVG-Beschäftigten hingewiesen. © Paul Zinken (dpa)



Auf einer Infotafel wird auf den Warnstreik der BVG-Beschäftigten hingewiesen. Foto: Paul Zinken (dpa)



Die Gewerkschaft hatte die 14.000 Beschäftigten der BVG und ihrer Tochter Berlin Transport aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Auch die meisten Busse fallen aus.

Fahrgäste steigen am Bahnhof Ostkreuz in einen Regionalzug. © Christoph Soeder (dpa)



Fahrgäste steigen am Bahnhof Ostkreuz in einen Regionalzug. Foto: Christoph Soeder (dpa)



Um 12.00 Uhr soll der Warnstreik enden. Das Unternehmen erwartet aber, dass der Verkehr dann einige Stunden unregelmäßig ist. Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen.

Ein rotes Signal in einem U-Bahnhof der Hauptstadt. © Christoph Soeder (dpa)



Ein rotes Signal in einem U-Bahnhof der Hauptstadt. Foto: Christoph Soeder (dpa)



Die Regionalzüge und die S-Bahn fahren dagegen nach Plan. Zusätzliche Züge gibt es auf den Linien S1 und S5. In Betrieb bleiben auch einige Buslinien am Stadtrand und die Fähren der BVG.

Die Gewerkschaft Verdi hatte die 14000 BVG-Beschäftigten zu einem Warnstreik aufgerufen. © Paul Zinken (dpa)



Die Gewerkschaft Verdi hatte die 14000 BVG-Beschäftigten zu einem Warnstreik aufgerufen. Foto: Paul Zinken (dpa)



Es ist der erste größere Warnstreik bei dem Landesunternehmen seit sieben Jahren. Das Unternehmen und die Berliner Wirtschaft kritisieren, dass Verdi schon nach der zweiten Verhandlungsrunde dazu aufgerufen hat und dass sie Beschäftigten gleich für mehr als acht Stunden die Arbeit niederlegen.

Auf der Informationstafel einer Haltestelle wird auf den Warnstreik der Beschäftigten der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) hingewiesen. © Paul Zinken (dpa)



Auf der Informationstafel einer Haltestelle wird auf den Warnstreik der Beschäftigten der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) hingewiesen. Foto: Paul Zinken (dpa)



Verdi und der Beamtenbund verlangen, dass für alle rund 14.000 Beschäftigten die 36,5-Stunden-Woche gilt - knapp die Hälfte muss nämlich 39 Stunden ran. Gefordert wird auch Weihnachtsgeld für Neulinge, ein Wegfall der unteren Lohngruppen und schnellere Gehaltssprünge, zudem für Gewerkschaftsmitglieder einmalig 500 Euro. Am 5. März soll wieder verhandelt werden.

dpa