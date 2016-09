Gunzenhausen: Kirchweihbaum wird aufgestellt

Die Veranstaltung am Schießwasen läutet die Kerwa 2016 ein - vor 38 Minuten

GUNZENHAUSEN - Mit dem Aufstellen des Kirchweihbaums 2016 läuten die Kerwabuam- und -madli wieder die diesjährige Gunzenhäuser Kirchweih ein.

Der Gunzenhäuser Kirchweihbaum ist so gut wie fertig, die Kerwabuam und -madli freuen sich schon aufs Aufstellen. © Horst Kuhn



In den vergangenen Wochen waren viele Helfer und Helferinnen eifrig dabei, den über 28 Meter hohen Baum entsprechend des aktuellen Festzugmottos „500 Jahre Deutsches Reinheitsgebot“ zu schmücken und zu verzieren. Am Donnerstag, 8. September, wird ab 18 Uhr der Kirchweihbaum am Eingang des Festplatzes aufgestellt.

Wie schön der Baum gestaltet wurde, ist in diesem Jahr eine besondere Überraschung — zum einen für die Beobachter beim Aufstellen und zum anderen für die Besucher des Festplatzes. Beim Aufrichten des schmucken Kirchweihbaums mit von der Partie sind die Böllerschützen aus Unterwurmbach. Die Jugendkapelle Gunzenhausen ist für die musikalische Unterhaltung der Gäste zuständig und auch für Speis und Trank ist bestens gesorgt.

HORST KUHN

