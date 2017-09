Gunzenhausen: Neue Vollsperrung an der B13

Ab Montag ist das Stück zwischen Aha und Gunzenhausen-Süd dicht - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Am Montag, 18. September, wird die Strecke der B 13 zwischen Dornhausen und Abzweigung der Staatsstraße 2230 in Richtung Treuchtlingen um die Mittagszeit wieder für den Verkehr freigegeben. Dafür gibt es dann an der Umgehung bei Aha kein Durchkommen mehr.

Die Vollsperrung zwischen Dornhausen und der Abzweigung der Staatsstraße 2230 Richtung Treuchtlingen ist ab Montag Geschichte, zwischen Gunzenhausen-Süd und Aha droht den Autofahrern aber neues Ungemach. © Jürgen Eisenbrand



Zwischen Unterasbach und Dornhausen sind zudem noch Restarbeiten an dem Streckenabschnitt notwendig. Diese können aber mit eingeschränkter Verkehrsregelung erledigt werden.

Am Dienstag, 19. September, wird auch die Ampelanlage an der Scheupeleinsmühle abgebaut. Auch hier sind aber noch einige Restarbeiten notwendig.

Damit hat die Baustellenzeit an der Bundesstraße 13 allerdings noch lange kein Ende. Ab Montag gibt es eine neue Vollsperrung. Jetzt gibt es zwischen Aha und Gunzenhausen-Süd kein Durchkommen. Die Verkehrsanbindung nach Gunzenhausen bleibt von und nach Süden erhalten. Bei der Einmündung nach Aha wird eine Ampel aufgebaut.

