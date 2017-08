Gute Vorgaben stützen weitere Dax-Erholung

vor 11 Minuten

FRANKFURT/MAIN - Gute Vorgaben der Übersee-Börsen und der erneut schwächelnde Euro haben dem Dax am Donnerstag zunächst eine weitere Erholung beschert. Allerdings hielten sich die Gewinne wie schon am Vortag in Grenzen. "Von einer nachhaltigen Erholung kann derzeit wahrhaftig nicht gesprochen werden", sagte Analyst Christian Henke vom Broker IG.

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. © Christoph Schmidt (dpa)



Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. Foto: Christoph Schmidt (dpa)



In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,70 Prozent auf 12 087,04 Punkte. Damit knüpfte er an seine Vortagesentwicklung an, als er um fast ein halbes Prozent zugelegt und knapp über der wichtigen Marke von 12 000 Punkten geschlossen hatte. Die als Trendindikator viel beachtete 200-Tage-Durchschnittslinie konnte der Dax so erst einmal wieder zurückerobern. Für den zu Ende gehenden August deutet sich auf diesem Niveau allerdings ein knappes Monatsminus an.

Für den MDax, den Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen, ging es am Donnerstagmorgen um 0,57 Prozent auf 24 671,85 Punkte hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,55 Prozent auf 2272,09 Punkte. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ein Plus von 0,58 Prozent auf 3423,33 Zähler zu Buche.

dpa