Da staunten auch die Erwachsenen: Ein ganzes Wochenende lang stand die Ebrachtalhalle in Wachenroth wieder im Zeichen des Nachwuchsfußballs. Von den G- bis zu den A-Junioren maßen sich unter anderem der TSV Schlüsselfeld, der TSV Lonnerstadt und natürlich die Gastgeber in der Halle. Schon bei den Jüngsten gab es findige Übersteiger, hitzige Zweikämpfe, taktisch clevere Fouls und gekonnte Hackentricks zu sehen. Das Raiffeisen-Hallenmasters fand bereits zum 13. Mal in Wachenroth statt. © Giulia Iannicelli