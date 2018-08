Haftbefehl zu Chemnitzer Totschlag im Netz

BERLIN - Nach der Veröffentlichung des Haftbefehls gegen einen der Tatverdächtigen von Chemnitz hat die Staatsanwaltschaft Dresden Ermittlungen aufgenommen.

Am Montagabend standen 6000 Demonstranten aus dem eher rechten Spektrum, darunter gewaltbereite Neonazis und Hooligans, etwa 1500 Gegendemonstranten gegenüber - dazwischen knapp 600 Polizisten. © Jan Woitas (dpa)



Es gehe um den Vorwurf, Dienstgeheimnisse verletzt zu haben, teilte das sächsische Justizministerium mit. Der Sachverhalt müsse schnellstens aufgeklärt, zudem müssten die notwendigen strafrechtlichen Konsequenzen gezogen werden, hieß es weiter. Zunächst war unklar, wer für das Leck verantwortlich ist. Das Dokument sei authentisch, bestätigte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Dresden der Deutschen Presse-Agentur. Neben der eigentlichen Weitergabe ist auch die Veröffentlichung im Internet strafbar, wie der Eichstätter Professor für Medienrecht, Ernst Fricke, der dpa sagte.

Wutverzerrtes Gesicht: Polizisten versuchen in der Chemnitzer Innenstadt, ein Aufeinanderprallen von rechten und linken Gruppen zu verhindern. © Sebastian Willnow (dpa)



Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nannte die Veröffentlichung "vollkommen inakzeptabel". Es dürfe nicht sein, dass persönliche Daten und die Vorgehensweise der Behörden der Öffentlichkeit auf diese Art und Weise bekannt würden. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte bei einem Termin in Leipzig: "Das ist verwerflich und das ist strafbewehrt, was da passiert ist." Die Ermittlungen liefen, "und wir werden versuchen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen".

Mindestens 18 Demonstranten beider Lager und zwei Polizisten wurden verletzt. © Sebastian Willnow (dpa)



Das Dokument betrifft einen 22 Jahre alten Iraker. Er steht im Verdacht, gemeinsam mit einem 23-jährigen Syrer am Sonntag am Rande eines Stadtfestes in Chemnitz einen 35 Jahre alten Deutschen erstochen zu haben. Der Syrer und der Iraker sitzen seitdem als Verdächtige in Untersuchungshaft. Nach der Tat zogen rechte Demonstranten durch die Stadt, einige attackierten Ausländer. Am Montagabend waren bei Protesten rechter und linker Demonstranten nach Angaben der Polizei in Chemnitz 20 Menschen verletzt worden.

Polizisten haben sich vor dem Karl-Marx-Denkmal postiert. © Jan Woitas (dpa)



Ein Haftbefehl wird an alle Beteiligten des Verfahrens ausgereicht - etwa an die Verteidiger, die Justizvollzugsanstalt, die mit der Verlegung in die Haft beauftragte Polizeidienststelle und im Chemnitzer Fall an die Dolmetscher. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden schloss aber aus, dass ein Polizist ohne weiteres an das elektronische Datensystem der sächsischen Justiz herankommt.

Eine Botschaft an die Presse liegt am Tatort in Chemnitz zwischen Blumen und Kerzen, unterzeichnet von einer «Wutbürgerin ohne rechten Hintergrund». © Jan Woitas (dpa)



Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, verurteilte die vorangegangenen Attacken von Rechtsextremisten in Chemnitz. "Zu sehen, was in Sachsen passiert ist, ist wirklich schockierend", sagte Said in Genf. Angriffe auf Ausländer seien inakzeptabel. "Es hat nichts mit Mut zu tun, sich auf ungeschützte Menschen zu stürzen", sagte Said. Er rief die Politiker auf, deutlicher Stellung zu beziehen.

Polizisten sichern mit einem Wasserwerfer eine Demonstration der rechten Szene vor dem Karl-Marx-Denkmal in Chemnitz. © Jan Woitas (dpa)



Seehofer sagte, die Vorfälle in Chemnitz und ihre Ursachen seien am Mittwoch auch Thema im Bundeskabinett gewesen. Die Mitglieder der Regierung hätten dazu eine "sehr einheitlichen Position" vertreten, die dem entspreche, was Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Vortag gesagt habe. Sie hatte betont, es dürfe auf keinem Platz und keiner Straße zu Ausschreitungen kommen.

Rechte Demonstranten vor dem Karl-Marx-Monument in Chemnitz. © Sebastian Willnow (dpa)



Der CSU-Chef betonte, er verurteile sowohl das brutale Tötungsdelikt als auch die anschließenden Auseinandersetzungen. Es sei gut, dass es der sächsischen Polizei gelungen sei, die beiden Tatverdächtigen dingfest zu machen. "Ich verstehe, wenn in der Bevölkerung auch eine Empörung vorhanden ist." Diese Empörung rechtfertige aber in keiner Weise Aufrufe zur Gewalt.

Demonstranten zünden Pyrotechnik und schwenken Deutschlandfahnen. © Jan Woitas (dpa)



Nach dem gewaltsamen Tod des 35-Jährigen wollen die AfD und das ausländerfeindliche Bündnis Pegida am Samstag in Chemnitz demonstrieren. Man wolle "gemeinsam um Daniel H. und alle Toten der Zwangsmultikulturalisierung Deutschlands trauern", heißt es in dem Aufruf auf der Facebook-Seite der AfD Sachsen. Zuvor hatte der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen gesagt, die AfD schüre keine fremdenfeindliche Stimmung in Chemnitz. "Wir gießen da nicht Öl ins Feuer, sondern da ist eine finstere Stimmung im Land, die nur zu begründet ist", sagte er im Radioprogramm SWR Aktuell.

