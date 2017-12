Haley: "Der Präsident hat Jerusalem vom Tisch genommen"

WASHINGTON - Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, hat die umstrittene Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Donald Trump am Sonntag in der TV-Sendung "Face the Nation" verteidigt.

US-Präsident Donald Trump und die Botschafterin der USA bei den UN, Nikki Haley, bei einem Treffen, im Vorfeld einer UN-Generaldebatte. © Seth Wenig (dpa)



Die Deutsche Presse-Agentur dokumentiert die wichtigsten Aussagen Haleys in einer Übersetzung.

"Nun, erstens, ich glaube wenn man die Wahrheit erkennt, wenn beide Seiten die Realität erkennen, dann kommt der Friede. Und das ist einfach - das sind einfach die tatsächlichen Gegebenheiten der Lage. Wir leben in der Realität, in der Jerusalem die Hauptstadt von Israel ist. Falls Sie es bemerkt haben, als der Präsident gesprochen hat, hat er das sehr deutlich gemacht. Er hat nicht über Abgrenzungen gesprochen, er hat nicht über Grenzen gesprochen, er hat all dies nicht angesprochen, weil der endgültige Status von Jerusalem eine Sache der Palästinenser und der Israelis ist. Es ist nicht an den Amerikanern, zu entscheiden.

Jedes Mal, wenn man gegen den Status quo angehen muss, dann wird es Leute geben, die sagen, dass der Himmel einstürzt. Aber der Himmel stürzt nicht ein. Im Gegenteil, wir werden sehen, dass beide Seiten zum Verhandlungstisch kommen. Sie werden entscheiden, wie Jerusalem ihrer Ansicht nach aussehen sollte. Und wir werden diesen Prozess unterstützen.

Der Präsident hat Jerusalem vom Tisch genommen. Das ist es, was er getan hat. Weil das etwas ist, das wir - wie gesagt wurde - immer als Verhandlungsmasse benutzt haben. Lassen Sie mich deutlich sein. In den vergangenen 22 Jahren war dies ein Druckmittel bei Verhandlungen, und es hat uns keinen Schritt näher zum Frieden gebracht. Was er gemacht hat, ist, das vom Tisch zu nehmen. Jerusalem ist die Hauptstadt von Israel. Man nimmt das vom Tisch. Man fordert beide Seiten auf, zusammenzukommen und sagt, "Okay, ihr entscheidet, wie ihr Jerusalem aufteilen wollt. Ihr entscheidet, ob ihr dort Abgrenzungen oder Grenzen schaffen wollt." Und man lässt sie entscheiden."

