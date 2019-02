Zum Slacklinen und Musik machen haben sich Josef (24), Hendrik Holm (22) und Nika Manjgaladze (23) an diesem Samstag an der Wöhrder Wiese getroffen. Natürlich ist auch Golden Retriever Rudi mit von der Partie - schließlich bringt die Sonne auch den Tieren gute Laune. © Johanna Mielich

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Jura-Bike 2019 in Jurahalle in Neumarkt Auf geht es zur 6. Jurabike nach Neumarkt: Die Messe in der großen Jurahalle hat am Samstag von 12 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 1U Uhr.

Picknick in Nürnberg: Wo Gestresste und Verliebte Pause machen Ob am Dutzendteich oder in den Pegnitzauen beim Westbad — es gibt viele Orte, wo sich an warmen Tagen die Griller und Picknicker mit den Sonnenanbetern treffen, ja drängeln. Wir dagegen haben Brot, Wein und Käse in unseren Korb gepackt, um damit auf eine alternative Reise zu gehen und völlig subjektiv Station unterm Nürnberger Himmel zu machen.