Hamas fordert für heute zum Palästinenseraufstand auf

vor 44 Minuten

JERUSALEM - Nach der umstrittenen Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Donald Trump hat die radikal-islamische Hamas für heute zu einem neuen Palästinenseraufstand (Intifada) aufgerufen.

Mitglieder der Kassam-Brigade, dem bewaffneten Arm der Hamas, bei einer Demonstration in Gaza. © Wissam Nassar (dpa)



Mitglieder der Kassam-Brigade, dem bewaffneten Arm der Hamas, bei einer Demonstration in Gaza. Foto: Wissam Nassar (dpa)



Hamas-Chef Ismail Hanija forderte zur "Befreiung Jerusalems" auf. Israel hat seine Sicherheitskräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt, weil nach den Freitagsgebeten neue Unruhen befürchtet werden.

Hamas-Chef Ismail Hanija bei einer Rede in Gaza: Trumps Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt kommt ihm zufolge einer «Kriegserklärung gegen die Palästinenser» gleich. © Mohammed Asad (dpa)



Hamas-Chef Ismail Hanija bei einer Rede in Gaza: Trumps Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt kommt ihm zufolge einer «Kriegserklärung gegen die Palästinenser» gleich. Foto: Mohammed Asad (dpa)



Angesichts der Sorge vor einem neuen Gewaltausbruch in der Region ist für heute eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates angesetzt.

Fatah-Mitglieder verbrennen eine amerikanische Flagge in Gaza. © Wissam Nassar (dpa)



Fatah-Mitglieder verbrennen eine amerikanische Flagge in Gaza. Foto: Wissam Nassar (dpa)



In einem historischen Alleingang hatte Trump am Mittwoch Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkannt. Er wies zudem das Außenministerium an, mit dem Prozess zur Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu beginnen. Dies hatte er im Wahlkampf versprochen.

Dieser Anspruch wird international nicht anerkannt. Israel hatte 1967 während des Sechs-Tage-Krieges den arabischen Ostteil der Stadt erobert und später annektiert. Die Palästinenser sehen in Ost-Jerusalem die künftige Hauptstadt eines unabhängigen Palästinenserstaates.

dpa