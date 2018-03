Hamburg verzweifelt am Mainzer Müller - BVB mit Remis

vor 7 Stunden

HAMBURG - Beim abstiegsbedrohten Hamburger SV schwinden die Hoffnungen auf einen Klassenerhalt. Der Liga-Vorletzte kam zu Hause gegen den FSV Mainz 05 trotz guter Torchancen nur zu einem 0:0 und hat damit weiterhin sieben Punkte Rückstand auf die Rheinhessen und den Relegationsrang 16.

Hamburgs Filip Kostic fässt sich nach seinem verschossenen Elfmeter an den Kopf. © Carmen Jaspersen (dpa)



Der FC Schalke 04 eroberte Platz zwei der Fußball-Bundesliga. Die Königsblauen profitierten davon, dass der Revierrivale Borussia Dortmund im Spitzenspiel bei RB Leipzig nur ein 1:1 (1:1) erreichte.

Dortmunds Mario Götze (l) streckt sich, um Leipzigs Naby Keita den Ball abzunehmen. © Annegret Hilse (dpa)



Der BVB und die Leipziger büßten im Kampf um die Champions-League-Plätze wichtige Punkte ein. In einem phasenweise mitreißenden Offensivspektakel brachte Jean-Kévin Augustin (28. Minute) die Gastgeber in Führung. Marco Reus (39.) glich noch vor der Pause aus. In der Tabelle rutschten die seit zehn Spielen unter Trainer Peter Stöger ungeschlagenen Dortmunder am 25. Spieltag vom zweiten auf den dritten Platz ab. Leipzig bleibt Sechster und damit außerhalb der Champion-League-Plätze.

Schalkes Marko Pjaca und Breel Embolo (l) bejubeln das 1:0 gegen Hertha. © Ina Fassbender (dpa)



Dagegen blieben Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen durch Siege auf Champions-League-Kurs. Der HSV ist jetzt seit zwölf Partien sieglos und steuert auf seinen ersten Bundesliga-Abstieg zu. Dabei waren die Gastgeber am Samstag gegen Mainz überlegen, nutzten aber zahlreiche Gelegenheiten nicht. In der Anfangsphase lenkte der Mainzer Keeper und Bundesliga-Debütant Florian Müller einen Schuss von HSV-Offensivspieler Filip Kostic an die Latte (22.). Kurz nach dem Seitenwechsel traf Hamburgs Abwehrspieler Rick van Drongelen ebenfalls den Querbalken (49.). Kostic scheiterte dann auch noch mit einem Foulelfmeter an Müller (62.).

Frankfurts Spieler jubeln nach dem 1:0. © Thomas Frey (dpa)



Um den Klassenverbleib muss auch der VfL Wolfsburg nach einer 1:2 (0:1)-Heimpleite gegen Leverkusen bangen. Lucas Alario schoss per Foulelfmeter das 1:0 (31.) für die Gäste. Vorher hatte Maximilian Arnold Leverkusens Kai Havertz gefoult. Julian Brandt erzielte das zweite Tor für Leverkusen (78.), im Gegenzug verkürzte Admir Mehmedi gegen seinen Ex-Club (79.). Insgesamt tat sich der VfL beim Heimdebüt von Trainer Bruno Labbadia aber schwer und ist jetzt punktgleich mit Mainz. Wolfsburgs William sah in der Nachspielzeit die Gelb-Rote-Karte.

Wolfsburgs Robin Knoche (r) hält Leverkusens Kai Havertz fest. © Peter Steffen (dpa)



Leverkusen bleibt in der Tabelle zwei Punkte hinter Schalke, das zu Hause Hertha BSC 1:0 (1:0) bezwang. Die Gäste, die neunmal in Serie in Gelsenkirchen verloren hatten, begannen mutig. Doch Schalkes Winterneuzugang Marko Pjaca (37.) erzielte kurz vor der Pause den Siegtreffer für die Königsblauen. Auch Eintracht Frankfurt hielt seinen Champions-League-Kurs. Die Hessen besiegten Aufsteiger Hannover 96 1:0 (1:0) und haben einen Zähler weniger als Schalke. Der einzige Treffer gelang Danny da Costa (39.) per Kopf nach einer unberechtigten Ecke bereits in der ersten Halbzeit.

Hoffenheims Serge Gnabry (2.v.l.) erzielt das 0:2. © Stefan Puchner (dpa)



In einem Duell zweier Mittelfeld-Clubs verlor der FC Augsburg den Anschluss an die Europapokalplätze: Das Heimteam unterlag 1899 Hoffenheim 2:0 (1:0) und hat zunächst sechs Zähler Rückstand auf Rang sechs. Andrej Kramaric (30.) brachte das Team von Trainer Julian Nagelsmann in Führung. In der 50. Minute sorgte Nationalspieler Serge Gnabry für die Vorentscheidung.

dpa