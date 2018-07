Hamilton holt Pole in Silverstone - Vettel Zweiter

vor 14 Minuten

SILVERSTONE - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat die Pole Position für sein Heimrennen in Silverstone geholt. Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag im Mercedes in der Qualifikation knapp gegen seinen WM-Rivalen Sebastian Vettel im Ferrari durch.

Der Brite Lewis Hamilton hat sich die Pole Position für das Rennen in Silverstone gesichert. © Luca Bruno/AP (dpa)



Dritter wurde Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen. Hamilton startet am Sonntag zum vierten Mal nacheinander von Startplatz eins in den Großen Preis von Großbritannien. Er gewann bereits fünf Mal in Silverstone, vier Mal davon in den vergangenen vier Jahren. Mit einem Sieg am Sonntag würde er zum Rekordgewinner aufsteigen Vettel war bislang nur 2009 erfolgreich. Vor dem zehnten von 21 Saisonrennen führt der Heppenheimer die WM-Wertung mit einem Punkt vor seinem britischen Dauerkonkurrenten an.

dpa