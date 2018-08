Handelsstreit bringt dem Dax weitere Verluste

FRANKFURT/MAIN - Der weiter schwelende Streit über Sonderzölle zwischen den USA und China hat den Dax erneut belastet.

Frankfurt: Händler verfolgen auf ihren Monitoren im Handelssaal der Börse die Kursentwicklung. Foto: Boris Roessler (dpa)



Weiter im Fokus standen die Geldpolitik der großen Notenbanken und einmal mehr eine Fülle von Unternehmenszahlen. In den ersten Handelsminuten sackte der deutsche Leitindex um 1,02 Prozent auf 12.606,55 Punkte ab.

Damit knüpfte er an seine Vortagsverluste an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,63 Prozent auf 26.728,64 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax fiel um 0,96 Prozent auf 2871,57 Zähler an. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,64 Prozent auf 3486,61 Punkte bergab.

