Harte Dreharbeiten für Werner Herzog in Bolivien

vor 1 Stunde

TORONTO - Die Dreharbeiten zu seinem Thriller «Salt and Fire» in Bolivien haben dem deutschen Regisseur Werner Herzog und seinem Team einiges abverlangt.

Werner Herzog kennt sich mit Extremsituationen aus. © Jörg Carstensen/Archiv (dpa)



«In großer Höhe zu filmen oder innerhalb von 40 Minuten vom Amazonas auf 4100 Meter hinaufzufliegen, ist hart», sagte Herzog (74) beim Toronto International Film Festival (TIFF), wo der Streifen Nordamerika-Premiere gefeiert hat. Der Film mit Veronica Ferres in der weiblichen Hauptrolle wurde größtenteils am imposanten Uyuni-Salzsee im bolivianischen Hochland gedreht.

Der Öko-Thriller erzählt die Geschichte eines Forscherteams, das in Bolivien eine mögliche Umweltkatastrophe untersuchen soll und dabei entführt wird. An der Seite von Ferres wirken Michael Shannon, Gael García Bernal und Volker Michalowski mit.

Abgesehen von der Höhe und dem Zeitdruck bei den Dreharbeiten sei die Arbeit in Bolivien eine sehr angenehme Erfahrung gewesen, sagte Herzog («Fitzcarraldo», «Königin der Wüste»), der in Toronto auch die Vulkan-Doku «Into the Inferno» vorstellt.

