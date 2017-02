Vom Zweitliga-Rekordtorschützen zum Weltmeister-Trainer: Joachim Löw hat in seiner Profikarriere und als Trainer schon viele Stationen durchlaufen. Seit über zehn Jahren ist er Deutschlands Fußball-Bundestrainer. Klicken Sie sich durch Stationen, Erfolge und Auszeichnungen des Schwarzwälders.

18 Spielstätten konkurrieren um die Austragung von Spielen bei der EM 2024, sollte diese in Deutschland stattfinden. Alle Stadien, die in der Auswahl sind, gibt es in unserer Bildergalerie.