Kollission mit Folgen im Landkreis Fürth: Offenbar übersah der Fahrer eines Mercedes an der Auffahrt zur B8 einen aus Richtung Seukendorf kommenden BMW. Dabei wurden die drei Insassen des BMW, darunter eine schwangere Frau und ein Kind, leicht verletzt.

30 Tage lang konnten die Nürnberger und Besucher aus aller Welt in diesem Jahr über den Christkindlesmarkt bummeln, Glühwein trinken und Geschenke kaufen. Aber auch die längste Vorweihnachts- und Adventszeit geht vorbei. Der Abbau des Budendorfs auf dem Hauptmarkt ist bereits in vollem Gang. Der Christkindlesmarkt 2017 eröffnet übrigens erst am 1. Dezember.