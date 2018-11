Die WKG Neumarkt/Feucht unterliegt in der Ringer-Bayernliga Nord dem TV Unterdürrbach mit 6:25.

In der Bayernliga Nord verloren die Volleyballer des ASV Neumarkt (rot) gegen die "Hyänen" aus Bad Windsheim mit 1:3.

Bei der Neuauflage der kompakten 3er-Reihe setzt Mazda auf ausdrucksstarkes Design, eine konsequente Preispolitik und nicht zuletzt auf eine motorische Besonderheit: Der Skyactiv-X-Motor ist ein selbstzündender Benziner - wenn man so will also eine Kreuzung aus Ottomotor und Diesel.