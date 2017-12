Herrmann katapultiert sich in Biathlon-Weltspitze

ÖSTERSUND - Denise Herrmann hatte noch genügend Zeit ins Publikum zu winken und sich auf der Zielgeraden mit einem Strahlen im Gesicht feiern zu lassen.

Biathletin Denise Herrmann beim Schießen. © Pontus Lundahl (dpa)



Mit ihrem zweiten Weltcupsieg innerhalb von nur drei Tagen katapultierte sich die ehemalige Langläuferin in Östersund überraschend in die Weltspitze und machte sogar das Fehlen der erkrankten Überfliegerin Laura Dahlmeier vergessen. Gut zwei Monate vor dem Start der Olympischen Spiele in Pyeongchang haben die deutschen Biathletinnen nun sogar zwei absolute Siegläuferinnen in ihren Reihen.

"Dass ich es als Erste über die Ziellinie geschafft habe, ist unglaublich. Ich habe noch nie so ein Gefühl gehabt, das ist wunderbar", sagte Herrmann im ZDF. Herrmann ist nun Zweite im Gesamtweltcup mit vier Zählern hinter der Französin Justine Braisaz. Zudem startet sie in der nächsten Woche in Hochfilzen in Sprint und Verfolgung im Roten Trikot.

Am Freitag hatte Herrmann in Schweden im Sprint nur 19 Monate nach dem Wechsel der Disziplin den ersten Weltcupsieg gefeiert - Nummer zwei legte sie in der Verfolgung in beeindruckender Manier nach. Völlig abgeklärt kompensierte sie selbst zwei Schießfehler und siegte mit fast einer halben Minute Vorsprung vor der Französin Justine Braisaz.

"Letztes Jahr habe ich mir gedacht: Wenn ich es jetzt nicht mache, dann nie", erzählte Herrmann. Und so verabschiedete sie sich aus dem Langlauf-Team, mit dem sie 2014 noch Staffel-Bronze bei Olympia in Sotschi gewonnen hatte. Sie investierte unzählige Stunden in das Schießtraining, feilte an Waffe und Technik, wurde besser und besser. Das Laufen vernachlässigte sie nie, auch wenn das Gefühl mit dem Gewehr ein anderes war: "Du merkst schon, dass du vier Kilo mit dir herumschleppst, aber ich bin ja nicht so zart gebaut."

Das ist jetzt ihr großes Plus. Herrmann ist mit ihren 1,75 Metern enorm athletisch und immer für die Lauf-Bestzeit gut, selbst Schießfehler kann sie dadurch verkraften. "Man muss sicher ein bisschen Talent mitbringen", sagte Herrmann, aber man dürfe sich auch "nicht vom Weg abbringen lassen". Zweifler gab es genügend, schließlich war sie schon 26 Jahre alt, als sie wechselte und sich in der starken Trainingsgruppe in Ruhpolding hinten anstellte. "Da wird einem jeden Tag gezeigt, wo der Hase lang läuft."

Die Liste der prominenten Vorgängerinnen, die wie Kati Wilhelm oder Magdalena Forsberg nach dem Wechsel zum Biathlon durchstarteten, ist lang. "Ich bin aber keine Kati, sondern ich bin die Denise", sagte Herrmann, die auch eine Warnung an die Konkurrenz schickte: "Ich will das hohe Niveau halten."

Wenn das weiterhin gelingt, kann sie zur Alternative für die deutsche Weltmeister-Staffel werden. "Es ist wirklich erstaunlich, wie schnell sie an die Weltspitze gekommen ist", sagte Bundestrainer Gerald Hönig. Herrmann bewies, dass sie selbst schwierige Rennen mit vier Schießeinlagen für sich entscheiden kann. Die Norm für Olympia in Südkorea hat sie erfüllt, doch pro Rennen gibt es nur vier Startplätze. "Ich bin jetzt sicher schon mal gut dabei, aber der Druck ist sehr hoch", sagte Herrmann. Jede aus dem DSV-Team sei eine Kandidatin für das Podest.

Vor allem natürlich die siebenmalige Weltmeisterin Laura Dahlmeier, die in Östersund wegen einer Erkältung fehlte. Erst in der kommenden Woche in Hochfilzen wird die 24-Jährige in die Saison einsteigen - und plötzlich auf eine harte Konkurrentin im eigenen Team treffen. Dahlmeier testete am Samstag schon mal die Form und gewann bei einem FIS-Rennen im österreichischen Seefeld den Langlauf-Sprint. "Inspiriert von Denise Herrmann", schrieb Dahlmeier bei Instagram unter das Foto der Siegerehrung. An diesem Freitag treffen Dahlmeier und Herrmann im Sprint von Hochfilzen dann im Weltcup aufeinander.

