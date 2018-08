Ein Bauarbeiter ist am Donnerstagnachmittag auf einer Baustelle in der Fürther Innenstadt von einem Gerüst gestürzt. Der Mann fiel mehrere Meter in die Tiefe und zog sich schwere Verletzungen zu.

Die einen lieben ihn für sein großes Angebot, die anderen verteufeln ihn wegen der fragwürdigen Herstellungsabläufe: Primark stellt in erster Linie Kleidung zu einem günstigen Preis her. Bislang konnten Bayern dort nur in München einkaufen, neuerdings gibt es auch eine Filiale in Ingolstadt. Auch Nürnberg soll als potentieller Standort für einen Primark im Gespräch sein. Wir haben uns auf den Straßen einmal umgehört, was die Bürger davon halten.