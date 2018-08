Hitze hat Deutschland weiter im Griff

vor 23 Minuten

BERLIN/OFFENBACH - Nach wochenlangem Schwitzen können sich Hitzegeplagte in vielen Teilen Deutschlands in den nächsten Tagen auf Abkühlung einstellen. Für Mittwoch werden vielerorts Schauer und Gewitter erwartet.

Mit dieser Idee waren sie nicht alleine: Hunderte Touristen suchen Abkühlung an der Ostsee auf der Insel Usedom. © Stefan Sauer (dpa)



Mit dieser Idee waren sie nicht alleine: Hunderte Touristen suchen Abkühlung an der Ostsee auf der Insel Usedom. Foto: Stefan Sauer (dpa)



Schwül-heiß bleibt es mit bis zu 38 Grad im Osten zunächst dennoch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte. Im erwärmen sich Flüsse und Seen und verlieren an Wasserhöhe, ein großes Fischsterben sehen Experten aber noch nicht.

Das Flussbett des Rheins ist aufgrund der Dürre ausgetrocknet und aufgerissen. © Christophe Gateau (dpa)



Das Flussbett des Rheins ist aufgrund der Dürre ausgetrocknet und aufgerissen. Foto: Christophe Gateau (dpa)



Die Trinkwasser-Versorgung in Deutschland ist nach Einschätzung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz nicht gefährdet. Auch wenn es lokale Engpässe geben könne, seien diese nicht bedrohlich, die Versorgung sei bundesweit gesichert, sagte eine Sprecherin der Behörde in Bonn am Dienstag. Auch die kommunalen Wasserversorger hatten kürzlich betont, dass das Trinkwasser nicht knapp werde, Talsperren und Tiefbrunnen seien ausreichend versorgt. Einige Kommunen haben angesichts der anhaltenden Trockenheit aber zum Wassersparen aufgerufen.

Das Wasser fließt noch, trotz der Hitze. An diesen Hydranten in Hessen wird die Notleitung zur Trinkwasserversorgung angeschlossen. © Arne Dedert (dpa)



Das Wasser fließt noch, trotz der Hitze. An diesen Hydranten in Hessen wird die Notleitung zur Trinkwasserversorgung angeschlossen. Foto: Arne Dedert (dpa)



Die Waldbrandgefahr in Deutschland ist nach wie vor hoch. Vor allem im Nordosten, aber auch in Teilen von Sachsen, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz galt am Dienstag wieder die höchste Warnstufe 5. Auch in der Nacht zum Dienstag war kaum Regen gefallen. Der erwartete Regen wird laut DWD wohl nur einen "Tropfen auf den heißen Stein".

Am Kronsberg in Hannover zeichnen sich die Silhouetten von Passanten vor der abendlichen Sonne ab. © Julian Stratenschulte (dpa)



Am Kronsberg in Hannover zeichnen sich die Silhouetten von Passanten vor der abendlichen Sonne ab. Foto: Julian Stratenschulte (dpa)



Die Hamburger Alsterschwäne sind erstmals in einem Sommer in ihr Winterquartier gebracht worden. In den vergangenen Tagen waren vier tote Tiere gefunden worden, die vermutlich an der Hitze starben. Das Wasser der Alster ist derzeit 27,5 Grad warm. Dunkle Häuserdächer können zudem zur tödlichen Hitzefalle für Fledermäuse werden, warnen Tierschützer in Bayern. In Großbritannien büxen bei tropischen Temperaturen vermehrt Schlangen aus - in London verspeiste eine Würgeschlange auf offener Straße eine Taube.

Auf dieser trockenen Weide hat die Kuh es nicht leicht, Futter zu finden. © Jan Woitas (dpa)



Auf dieser trockenen Weide hat die Kuh es nicht leicht, Futter zu finden. Foto: Jan Woitas (dpa)



Im Bodensee gibt es jetzt auch kleine Süßwasserquallen, die nur in Sommern mit besonders warmem Wasser wachsen. Mit einem großen Fischsterben rechnen Experten für Bodensee und für den Rhein aber noch nicht. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel haben einzelne Landkreise die Wassernutzung eingeschränkt. Seen und Flüsse führen immer weniger Wasser. Die andauernde Trockenheit hat auch zu einem massiven Wasserverlust im nordhessischen Edersee geführt. 29 000 Liter Wasser werden momentan pro Sekunde aus dem Stausee abgelassen, um die Schifffahrt auf der Weser zu sichern. Die Ferienregion beklagt Einbußen wegen der Trockenheit.

Bis zu 39 Grad: Der Sommer dreht noch einmal richtig auf. © Bernd Wüstneck (dpa)



Bis zu 39 Grad: Der Sommer dreht noch einmal richtig auf. Foto: Bernd Wüstneck (dpa)



In Berlin streiten die Politiker über Hitzefrei in der Senatsverwaltung. Kritisiert wird, dass Mitarbeiter der Bauverwaltung die versäumte Arbeitszeit nicht nachholen müssen. In Berlins Gefängnissen bekommen arbeitende Häftlinge übrigens auch Hitzefrei - allerdings müssen sie die Zeit laut Justizverwaltung nacharbeiten. In den Bundesländern, in denen die Sommerferien zu Ende sind, dürfen die Schüler auf Hitzefrei hoffen - dies liegt allerdings im Ermessen der einzelnen Schulen.

Christina Sticht, dpa