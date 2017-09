Ob Konzerte, Ausstellungen oder Großevents: nordbayern.de präsentiert eine Auswahl für den Terminkalender in Bildern.

Vom Baumaufstellen, zum Austanzen bis zum Weckerklingeln: Es wird wieder gefeiert in der Region. Wir haben die Kerwas und Kirwas in der Region in einer Bildergalerie zusammengefasst.