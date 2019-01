Eine 15-köpfige Gruppe des THW Neumarkt befreite am Wochenende in Reit im Winkl Dächer von der Schneelast.

Nach den ergiebigen Regenfällen am Sonntag und den andauernden Niederschlägen in den ersten Januarwochen sind die Pegel in der Region deutlich angestiegen. Für viele Gebiete gelten Hochwasserwarnungen. Rund um Gunzenhausen ist die Altmühl bereits an mehreren Stellen über die Ufer getreten.