HSV kann sich nicht absetzen - Union verliert ebenfalls

vor 29 Minuten

DÜSSELDORF - Der Liga-Primus Hamburger SV hat sich nach einem schmerzlichen Déjà-vu gegen Holstein Kiel im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga nicht absetzen können.

Holstein Kiel hält nach dem Erfolg über den HSV Anschluss an die Aufstiegsplätze. © Frank Molter (dpa)



Der HSV verlor erneut im Nord-Derby mit 1:3 (0:2) in Kiel. Schon das Hinspiel hatten die "Störche" für sich entschieden. Somit bleibt es für die Hamburger als Tabellenführer bei nur einem Punkt Vorsprung auf den Tabellenzweiten 1. FC Köln, dem bereits am Freitagabend der Sprung auf Platz eins nicht gelungen war.

Union-Spieler Joshua Mees (vorne) und Aues Calogero Rizzuto im Kopfballduell. © Daniel Schäfer (dpa)



Köln musste sich zu Hause überraschend dem VfL Bochum geschlagen geben. "Das ist natürlich schade, aber wir dürfen jetzt nicht alles schlecht reden. Wir haben eine gute Hinrunde gespielt", meinte Kölns Trainer Coach Markus Anfang nach dem 2:3 (1:1), das VfL-Stürmer Lukas Hinterseer mit einem Treffer schon nach 28 Sekunden eingeleitet hatte.

Paderborns Klaus Gjasula (l) kann sich mit dem Ball gegen Tobias Kempe von Darmstadt 98 behaupten. © Guido Kirchner (dpa)



Eine Überraschung gelang am Sonntag auch Erzgebirge Aue, die Sachsen besiegten Union Berlin mit 3:0 (2:0). Pascal Testroet erzielte alle drei Tore. Für die Berliner war es am 18. Spieltag die erste Saisonniederlage in der Liga. Dadurch fielen die "Eisernen" auf Tabellenrang vier zurück. Auf den Aufstiegsrelegationsplatz kletterte unterdessen der FC St. Pauli. Die Kiez-Kicker verabschiedeten sich mit einem 4:1 (1:1) gegen den 1. FC Magdeburg in die Winterpause.

Dynamo-Torschütze Lucas Röser (M) feiert seinen Treffer. Die Dresdner besiegen auswärts den MSV Duisburg. © Roland Weihrauch (dpa)



Auch Dynamo Dresden feierte zum Jahresabschluss einen 3:1 (2:0)-Sieg beim abstiegsbedrohten Tabellen-16. MSV Duisburg und die Partie zwischen dem SC Paderborn und dem SV Darmstadt 98 endete am Sonntag torreich mit 6:2 (1:1).

Aufsteiger Magdeburg muss als 17. der Tabelle Weihnachten auf einem Abstiegsplatz feiern. Doch FCM-Kapitän Christian Beck kündigte eine Aufholjagd an: "Wir wollen Punkte holen und Tore schießen, die Grundlagen hierfür holen wir uns in der Vorbereitung." Schlechter als Duisburg und Magdeburg steht in der Tabelle nur der FC Ingolstadt dar, der trotz zweier Trainerwechsel bislang keinen Erfolg hat.

"Das Weihnachtsfest ist für uns alle völlig am Arsch", sagte FCI-Verteidiger Marcel Gaus nach dem 1:2 (1:1) gegen den Jahn Regensburg am Samstag. Nun will FCI-Coach Jens Keller eine härtere Gangart einlegen: "Es steht viel, viel Arbeit in der Vorbereitung an. Und wenn einer nicht richtig mitzieht, kriegt er das zu spüren."

Ebenfalls im Abstiegskampf steckt Arminia Bielefeld nach der 1:2 (1:1)-Niederlage gegen den FC Heidenheim am Samstag und der SV Sandhausen, der immerhin am Freitagabend beim 0:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth einen Punkt holte.

Kaspar Kamp, dpa