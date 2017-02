Huawei stellt neue Smartphones P10 und P10 Plus vor

BARCELONA - Der drittgrößte Smartphone-Hersteller Huawei will mit zwei neuen Modellen seiner P-Serie seine Marktposition stärken.

Richard Yu stellt das neue Huawei P10 vor. Foto: Manu Fernandez (dpa)



Mit der Reihe sei das Unternehmen bereits seit vier Jahren erfolgreich im Markt unterwegs und mehrfach ausgezeichnet worden, betonte Richard Yu, Chef der Consumer-Sparte des chinesischen Herstellers am Sonntag in Barcelona. Besonderes Augenmerk habe Huawei beim P10 und das P10 Plus auf die Kameraleistung und die hochwertige Herstellung gelegt. Das Objektiv ist in Kooperation mit den Traditionshersteller Leica gefertigt. Damit seien nahezu professionelle Aufnahmen möglich, versicherte Yu.

In seiner Präsentation verglich Yu die neuen Modelle mehrfach mit Apples iPhones. So soll das P10 Plus bei gleicher Größe eine größere Batterieleistung haben als das iPhone 7 Plus. Zahlreiche Verbesserungen wie eine schnellere Ladezeit, eine Akkulaufzeit von 1,8 Tagen bei normalem Gebrauch sowie ein hochwertiges Display sollen die Geräte in die Spitzenliga bringen.

Im Januar erst verriet Yu die großen Ambitionen von Huawei im Smartphone-Markt: die weltweite Nummer zwei zu schlagen. Im Weihnachtsgeschäft erst hatte Apple Samsung auf den zweiten Platz verwiesen. In Barcelona lässt der südkoreanische Hersteller der Konkurrenz viel Raum: Nach dem Debakel mit dem feuergefährlichen iPhone-Herausforderer Galaxy Note 7 beschränkt sich Samsung in Barcelona zunächst voraussichtlich auf Neuankündigungen im Notebook- und Tablet-Bereich. Das Galaxy S8 soll jüngsten Gerüchten zufolge im April auf den Markt kommen.

Auf dem Mobile World Congress legte Huawei am Sonntag auch mit neuen intelligenten Uhren nach: Die Watch 2 und Watch Classic sollen wie die Smartphones ab März auch in Deutschland verfügbar sein. Mit Hilfe verschiedener Funkstandards sowie einem Slot für Nano-SIM-Karten lässt sich die LTE-Variante auch unabhängig vom Smartphone fürs Telefonieren nutzen.

Neben einem Fitness-Trainigs-Programm und einem Schrittzähler unterstützen die Modelle auch mobiles Bezahlen über Googles Android Pay. Für Musik sorgt ein vier Gigabyte großer Speicher, der über 200 Songs fassen soll. Googles System Android Ware 2.0 ermöglicht zudem eine Auswahl zahlreicher Zifferblätter sowie die Sprachsteuerung. Auch an der Akkulaufzeit hat Huawei geschraubt: Bei normaler Nutzung sollen die Smartwatches zwei Tage ohne Kontakt zur Steckdose durchhalten.

