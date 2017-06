Ice Cube enthüllt Hollywood-Stern

Los Angeles (dpa) - Der amerikanische Rapper und Schauspieler Ice Cube hat jetzt in Hollywood einen festen Platz. Am Montag wurde der 47-Jährige auf dem "Walk of Fame" mit einer Sternenplakette verewigt.

Ice Cube hat nach den Sternen gegriffen. © Richard Shotwell/Invision (dpa)



Diese Auszeichnung sei eine große Ehre, sagte Ice Cube. Den Stern widme er all jenen, die ihm zum Erfolg verholfen hätten. In einer langen Dankerede nannte Ice Cube unter anderem Hip-Hop-Kollegen wie Dr. Dre, Yo Yo und Sir Jinx.

Der Rapper WC (l) hat mit Ice Cube die Hip-Hop-Formation Westside Connection gegründet. John Singleton (r) drehte mit Ice Cube «Boyz n the Hood». © Richard Shotwell/Invision (dpa)



Er dankte auch seinen Eltern, seiner Frau und den vier gemeinsamen Kindern. Sohn O'Shea Jackson Jr. hatte seinen Vater in dem biografischen Musikdrama "Straight Outta Compton" (2015) vor der Kamera verkörpert.

Von Compton in die Welt: Ice Cube und Dr. Dre haben ihre Karriere mit N.W.A begonnen. © Richard Shotwell/Invision (dpa)



"Die Welt liebt dich", sagte Regisseur John Singleton (49, "2 Fast 2 Furious") als Gastredner vor jubelnden Fans. Ohne Ice Cube hätte er es selbst nie so weit gebracht, betonte der Filmemacher. Für sein Kinodebüt "Boyz n the Hood – Jungs im Viertel" hatte Singleton 1991 den Rapper in seiner ersten Filmrolle an der Seite von Cuba Gooding Jr. und Laurence Fishburne vor die Kamera geholt.

Der in Los Angeles unter dem Namen O'Shea Jackson geborene Künstler war Ende der 1980er Jahre mit der Rap-Gruppe N.W.A ("Niggaz Wit Attitudes") bekannt geworden. Die Hip-Hop-Musiker aus dem Schwarzen-Ghetto sangen über Gangs, Drogen, Rassismus und Polizeigewalt. Als Solo-Künstler hat Ice Cube seit 1990 neun Alben herausgebracht. Er spielte in zahlreichen Filmen mit, darunter in Hits wie "Barbershop", "xXx 2 – The Next Level", "21 Jump Street" und "Ride Along".

