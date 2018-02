Im Keller gegrillt: Acht Menschen schwer verletzt

BREMEN - Bei einem Grillabend im Keller eines Wohnhauses in Bremen sind acht Menschen teils lebensgefährlich verletzt worden, darunter auch drei Kinder. Sie erlitten Kohlenmonoxid-Vergiftungen, wie ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr stehen am frühen Morgen vor dem Haus in Bremen-Farge, in dem bei einem Grillabend im Keller acht Menschen teils lebensgefährlich verletzt wurden. Foto: Stefan Schukat (dpa)



"Das ist ein akut lebensbedrohlicher Zustand." Auch bis zum Samstagmittag hätte sich der Zustand der lebensgefährlich Verletzten noch nicht stabilisiert, hieß es.

Durch das Einatmen des Kohlenmonoxides bei Verbrennungsvorgängen wird die Sauerstoffaufnahme im Körper blockiert. Die Gefahr durch das geruchlose und giftige Gas aus dem Grill war den Mitgliedern einer Großfamilie nach weiteren Angaben offenbar nicht bewusst. Einer der Betroffenen habe die Behandlung dennoch auch nach Aufklärung durch die Rettungskräfte verweigert.

Die sieben übrigen Betroffenen wurden zur Behandlung in Kliniken gebracht. Zwei kamen für eine Überdruck-Therapie in eine Spezialklinik nach Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt. Die Gruppe hatte den Rettungsdienst benachrichtigt, nachdem einer der Beteiligten einen Krampfanfall erlitt, teilte die Feuerwehr mit.

CO-Warngeräte, die die Rettungskräfte als Teil der Standardausrüstung mitführten, hätten sofort nach dem Eintreffen Alarm ausgelöst, hieß es. Etwa 60 Rettungskräfte waren an dem Einsatz beteiligt.

