Im Romantik-Bus: CSU-Delegation zu Besuch

Bezirkstags-CSU auf Stippvisite von Rothenburg aus - vor 9 Minuten

ROTHENBURG - Im Oldtimerbus „Romantische Straße“ ist die Bezirkstagsfraktion der CSU am Freitagvormittag von der Tauberstadt aus auf Fahrt durch Teile des Landkreises Ansbach und des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen gegangen.

Ganz vorne im Oldtimer-Bus: Christine Reitelshöfer und Herbert Lindörfer. Foto: Weber



Auf Retro-Spuren standen zu Beginn der kleinen Informationsreise durch die beiden Bereiche weiter südlich und östlich zwei Stationen in Rothenburg auf dem Programm. Die von Bezirksrat Herbert Lindörfer (Feuchtwangen) angeführte Delegation ist zunächst von Bürgermeister Dieter Kölle (CSU) und Kellermeister Ottomar Dörrer im ersten Stock des Rathauses begrüßt worden.

Als Willkommensgeste kreiste beim Empfang, zu dem sich unter anderem auch Dr. Wolfgang Scheurer als Vertreter des CSU-Ortsverbands eingefunden hatte, der mit Frankenwein gefüllte Meistertrunkhumpen. Die ehemalige Milchkönigin Carolin Reim gehörte zur Delegation. Auch sie nahm einen kräftigen Schluck aus dem Humpen.

Jetzt die Orgel

Nach einem kurzen Informationsaustausch ging es zu Fuß über den Grünen Markt hinüber zu St. Jakob, wo ein Abstecher auf dem Programm stand. Die kurze Visite in Rothenburgs Hauptkirche hatte ihren doppelten Grund: 2013 wurde das Gotteshaus, das bis 2011 einer millionenschweren Instandsetzung unterzogen worden war, vom Bezirk Mittelfranken denkmalprämiert.

Baujahr 1958, 132 PS: der Bus-Oldtimer vor St. Jakob. © Weber



Jetzt gibt es dort außerdem ein weiteres wichtiges und dazu noch teueres Vorhaben. Die am 3. November diesen Jahres genau 50 Jahre alte Rieger-Orgel, größtes Kirchenmusik-Instrument in Westmittelfranken, muss gründlich gereinigt werden. Es liege zum Teil mehrere Zentimeter dick der Staub auf Funktionsteilen der Orgel und auch in den Pfeifen, berichtete Stadt- und Dekanatskantorin Jasmin Neubauer den Besuchern und spielte – um den beeindruckenden Klang der Orgel zu zeigen die "Toccata Suite Gotique" von Leon Boëllmann. Für das voraussichtlich rund 300000 Euro teure Projekt, das ab 2021 umgesetzt werden soll, läuft schon eine Spendenaktion. Außerdem erhofft sich die Kirchengemeinde St. Jakob Zuschüsse, unter anderem auch vom Bezirk.

Rolf Reißer brachte die CSU-Delegation mit seinem Oldtimer-Bus dann zu den weiteren Stationen der Informationsfahrt. Siehe dazu Bericht auf der Landkreisseite unserer heutigen Ausgabe.

ww