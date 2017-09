In Neumarkt grassiert das "Rizzi-Fieber"

NEUMARKT - Seit Monaten werden die Neumakrter neugierig gemacht. Erst die von James Rizzi bemalten Elemente der Berliner Mauer, dann der "Rizzi-Bus", das "Rizzi-Taxi". Der "Hundertwasser von Manhattan" kommt in die Oberpfalz, New York goes Neumarkt.

Die Werke von James Rizzi sind in Neumarkt derzeit scheinbar allgegenwärtig. All seine Originale aus seinem New Yorker Atelier sind nun bis 15. Oktober in der Residenz zu sehen. © Foto: André De Geare



Jetzt ist die Ausstellung auch für Besucher in der Neumarkter Residenz zugänglich. Dafür sind ab sofort über das Amt für Touristik an den folgenden Sonn- und Feiertagen Führungen für Einzelgäste buchbar: 10. September, 17. September, 24. September, 1. Oktober, 3. Oktober, 8. Oktober und 15. Oktober.

Treffpunkt ist jeweils um 13.15 Uhr am Eingang zum Festsaal der Residenz. Die Führungen dauern etwa 60 Minuten. Die Kosten pro Person betragen drei Euro; Kinder bis zwölf Jahre sind frei; die Preise sind jeweils zuzüglich Eintritt in die Ausstellung zu sehen. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt zehn Personen, maximal können 25 Personen geführt werden. Tickets dazu gibt es online über www.rizzi-neumarkt.de, die dann zur Entlastung des Gästeführers möglichst im Vorfeld in der Tourist-Information in der Rathauspassage abgeholt und bezahlt werden können.

Spontan teilnehmen

Sollte es noch Restplätze für die Führung geben, so kann auch spontan an den jeweiligen Sonntagen teilgenommen werden. Es bleibt aber zu beachten, dass auch in diesem Fall die Teilnehmerzahl auf maximal 25 beschränkt ist, um Sicherheit und Qualität der Führung zu gewährleisten.

Nähere Informationen unter Tel. (0 91 81) 25 51 25. Geschlossene Gruppen können eigene Führungen buchen. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt beträgt sechs Euro, Kinder bis sechs Jahre sind frei.

Weitere Infos auf der Homepage www.rizzi-neumarkt.de

