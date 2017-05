Indiskutable Kerber scheitert bei French Open in Runde eins

vor 14 Minuten

PARIS - Angelique Kerber ist bei den French Open gleich zum Auftakt gescheitert. Die Weltranglisten-Erste verlor in Paris ihre Erstrunden-Partie gegen die Russin Jekaterina Makarowa mit 2:6, 2:6 und zeigte dabei eine völlig indiskutable Leistung.

Angelique Kerber ist in der ersten Runde der French Open ausgeschieden. © Petr David Josek (dpa)



Angelique Kerber ist in der ersten Runde der French Open ausgeschieden. Foto: Petr David Josek (dpa)



Die Russin benötigte gerade einmal 82 Minuten, um Kerber nach allen Regeln der Kunst vorzuführen. Noch nie in der Geschichte des Profi-Tennis war bei den French Open eine Titelverteidigerin bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Kerber setzte ihre schwachen Leistungen in diesem Jahr damit in Paris fort, wo sie auch 2016 in der ersten Runde ausgeschieden war.

Auch Fed-Cup-Kollegin Julia Görges ist bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 28-Jährige verlor gegen Madison Brengle aus den USA mit 6:1, 3:6, 11:13. Görges hatte die Partie zunächst total im Griff und holte sich nach nur 24 Minuten den ersten Satz. Doch dann verlor sie völlig den Rhythmus und gab den zweiten Durchgang ab. Auch im Entscheidungssatz fand Görges nicht mehr zu ihrem anfangs druckvollen Spiel und sorgte damit für die erste Enttäuschung aus deutscher Sicht. In der französischen Hauptstadt sind insgesamt 13 deutsche Tennis-Profis am Start.

dpa