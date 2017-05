Indonesien: Homosexuelles Paar zu Peitschenhieben verurteilt

vor 49 Minuten

BANDA ACEH - Wegen ihrer Homosexualität sollen zwei Männer in Indonesien öffentlich ausgepeitscht werden. Ein islamisches Religionsgericht in der Provinz Aceh verurteilte die Männer im Alter von 20 und 23 Jahren zu jeweils 85 Peitschenhieben - am internationalen Tag gegen Homophobie.

Ein Polizist führt die verurteilten Männer ab. © Heri Juanda (dpa)



Ein Polizist führt die verurteilten Männer ab. Foto: Heri Juanda (dpa)



Es ist das erste solche Urteil in Indonesien. Der Inselstaat mit mehr als 250 Millionen Einwohnern ist das weltweit bevölkerungsreichste muslimische Land. Der Islam gilt dort als verhältnismäßig moderat. Seit einigen Jahren gewinnen radikale Kräfte jedoch an Einfluss.

dpa