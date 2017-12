Innenminister: Im Paket von Potsdam waren Nägel - Sprengstoff unklar

vor 1 Stunde

POTSDAM - In dem am Potsdamer Weihnachtsmarkt gefundenen Paket waren nach Angaben von Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) Nägel. Ob sich tatsächlich auch Sprengstoff darin befunden habe, sei unklar, sagte Schröter am Freitagabend.

dpa