Innenminister: Tatverdächtiger wurde auch in Deutschland verurteilt

vor 1 Stunde

STRASSBURG - Der mutmaßliche Angreifer vom Straßburger Weihnachtsmarkt wurde bereits wegen Delikten in Frankreich und in Deutschland verurteilt. Das sagte der französische Innenminister Christophe Castaner in der Nacht zum Mittwoch in Straßburg.

dpa