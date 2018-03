IS-Terrormiliz reklamiert Geiselnahme in Frankreich für sich

vor 59 Minuten

ISTANBUL - Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die Geiselnahme in Frankreich für sich reklamiert. Der Angreifer sei ein "Soldat des Islamischen Staates", meldete das IS-Sprachrohr Amak am Freitag.

dpa