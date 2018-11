Italien-Sorgen trüben wieder die Stimmung im Dax

vor 1 Stunde

FRANKFURT/MAIN - Der Haushaltsstreit zwischen der EU-Kommission und Italien hat den Dax wieder ins Minus gedrückt.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen (dpa)



Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen (dpa)



Der deutsche Leitindex fiel bis zum frühen Nachmittag um 0,69 Prozent auf 11 166,16 Punkte. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax büßte 0,62 Prozent auf 23.159,09 Zähler ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ähnlich stark nach unten.

In den USA ist am Donnerstag Thanksgiving. Die Börsen in New York sind geschlossen, am Freitag ist der Handel verkürzt. Entsprechend bleiben die Impulse aus den Vereinigten Staaten aus.

Stattdessen sorgten sich die Anleger wieder um Italiens Schulden, schrieb Marktanalyst David Madden vom Handelshaus CMC Markets UK. Der italienische Vizepremier Matteo Salvini will laut einem Interview mit dem Fernsehsender Rai im Haushaltsstreit mit Brüssel nicht einlenken.

Salvini, der auch Chef der Lega ist, will an allen Reformen, die mit der Fünf-Sterne-Bewegung vereinbart worden sind, festhalten. Ferner scheint das Interesse an italienischen Staatsanleihen selbst unter bislang verlässlichen Anlegern aus dem Inland nachzulassen.

Am Dax-Ende fielen die Aktien des Kunststoff-Herstellers Covestro um rund 3 Prozent. Sie hatten sich am Mittwoch noch ein wenig von Ihrem Kursrutsch in Folge einer Gewinnwarnung am Dienstag erholt.

Die Aktien des Versorgers Uniper büßten fast 3 Prozent ein und waren damit das Schlusslicht im MDax. Unter den größten Gewinnern im Nebenwerteindex SDax schnellten die Anteilsscheine der Shop Apotheke um 4,91 Prozent in die Höhe.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,22 Prozent am Vortag auf 0,21 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,03 Prozent auf 141,18 Punkte. Der Bund-Future lag 0,01 Prozent höher bei 160,73 Punkten. Der Kurs des Euro notierte zuletzt bei 1,1404 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,8769 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1409 (Dienstag: 1,1421) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8765 (0,8756) Euro gekostet.

dpa