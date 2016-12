Italienische Krisenbank Monte dei Paschi braucht mehr Geld

vor 1 Stunde

SIENA - Die angeschlagene italienische Bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) braucht noch mehr Geld als bisher angenommen. Die Kapitallücke belaufe sich nach aktuellen Berechnungen der EZB auf 8,8 Milliarden Euro, teilte die nur noch durch Staatshilfe zu rettende Traditionsbank am späten Montagabend in Siena mit.

Italienische Krisenbank Monte dei Paschi di Siena in Rom. Die Kapitallücke der Bank liegt nach Berechnungen der EZB bei 8,8 Milliarden Euro. © Lars Halbauer (dpa)



Bislang war immer von einem Kapitalbedarf in Höhe von 5 Milliarden Euro die Rede. Schon für diese Summe hatte die Bank keine privaten Geldgeber gefunden, so dass Italiens Regierung in der vergangenen Woche ein Rettungspaket schnüren musste. In diesem befinden sich Mittel von bis zu 20 Milliarden Euro. Das Geld ist dazu gedacht, neben Monte dei Paschi auch andere Krisenbanken im Land zu stützen.

dpa