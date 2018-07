Im Innenhof der Kaiserpfalz hat der Jahn-Spielmannszug am Sonntag zum Musikalischen Frühschoppen eingeladen. Für die zahlreichen Besucher, die diese Gelegenheit nutzen, boten die 45 Musikerinnen und Musiker Marschmusik, aber auch Irische Volkslieder und Musik von Les Humphries. Dazu gab es Weißwürste, Brezn sowie Kaffee und Kuchen. Es war der erste Frühschoppen, zu dem der Spielmannszug eingeladen hatte. In Zukunft möchte sich der Verein häufiger in der Öffentlichkeit präsentieren. © ROLAND G HUBER