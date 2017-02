Japans Wirtschaft gewachsen

vor 1 Stunde

TOKIO - Japans Wirtschaft ist dank des brummenden Exportmotors weiter gewachsen. Wie die Regierung der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt bekanntgab, legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Schlussquartal 2016 um eine hochgerechnete Jahresrate von 1,0 Prozent zu.

In einem Mitsubishi-Werk im japanischen Kawasaki produzieren Arbeiter Teile für LKW und Busse. © Franck Robichon/Archiv (dpa)



In einem Mitsubishi-Werk im japanischen Kawasaki produzieren Arbeiter Teile für LKW und Busse. Foto: Franck Robichon/Archiv (dpa)



Im Vergleich zum vorangegangenen Quartal stieg das BIP um 0,2 Prozent. Damit legte die Wirtschaft des ostasiatischen Landes im nunmehr vierten Quartal in Folge zu. Dazu trug die hohe Nachfrage nach japanischen Produkten in den USA und China bei. Japans Exporte zogen im Berichtsquartal insgesamt um 2,6 Prozent an, hieß es.

Dagegen verläuft der private Konsum im eigenen Land, der in Japan mit rund 60 Prozent maßgeblich zur Wirtschaftsleistung beiträgt, weiter schleppend. Trotz jahrelanger Versuche des Staates, die Ausgaben der heimischen Verbraucher anzukurbeln, schrumpfte der Privatkonsum im Schlussquartal 2016 leicht um 0,01 Prozent. Dagegen stiegen die Kapitalausgaben der Unternehmen um 0,9 Prozent, hieß es.

dpa