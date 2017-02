Jazz-Sänger Al Jarreau ist tot

LOS ANGELES - Der vielfach preisgekrönte Jazz-Sänger Al Jarreau ist seiner offiziellen Webseite zufolge tot. Er starb am Sonntag im Alter von 76 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles, wie mehrere US-Medien auch unter Berufung auf seine Sprecher berichteten.

dpa