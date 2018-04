Jennifer Garner trauert um Lieblings-Huhn

LOS ANGELES - Schauspielerin Jennifer Garner (45, "Juno") trauert um ihr Haushuhn Regina George. "Bitte genießt diese Hommage an Huhn Regina George, das eines natürlichen Todes gestorben ist", schrieb Garner am Montagabend (Ortszeit) auf Instagram zu einem Video, in dem sie gemeinsam mit der braunen Henne zu sehen ist.

Jennifer Garner 2018 bei den Academy Awards. © Mike Nelson (dpa)



Dazu postete sie die Hashtags "#shewasourfavorite" (deutsch: "Sie war unsere Liebste") und "#shelivedagoodlife" ("Sie hat ein gutes Leben gelebt").

Der rund 30 Sekunden lange, von sanfter Klaviermusik untermalte Clip zeigt Garner unter anderem dabei, wie sie die nach einem Charakter aus der Filmkomödie "Girls Club" benannte Henne an einer Leine spazieren führt und den Hühnerstall sauber macht. Außerdem eingeblendet wird ein Grabstein, der an Regina Georges nicht allzu langes Leben erinnern soll: Die Henne wurde demnach nicht mal ein Jahr alt.

Garner hatte ihre Fans bereits im vergangenen November mit ihrem Lieblingshaustier bekannt gemacht: Damals postete sie ein Foto, das Regina George ebenfalls beim Spaziergang an einer Leine zeigt, und erklärte, die Henne liebe lange Spaziergänge und Kohl.

