JENNIFER ROSTOCK

vor 2 Stunden

Jennifer Rostock hat Stellung bezogen. Die Band hat mit einem gerade bei Facebook veröffentlichten Song gegen die AfD für Aufsehen gesorgt und viel Zustimmung erfahren. Mit viel Engagement werden Musiker sicherlich auch ihre Konzerte bestreiten. Auf dem Programm stehen Auftritte in Hamburg (6.9.), Köln (7.9.), Berlin (8.9.), Leipzig (11.9.), München (13.9.) und Stuttgart (14.9.). Zu hören gibt es bestimmt auch Songs vom neuen Album «Genau in diesem Ton», das am 9. September erscheint.

